Інциденти з ТЦК трапляються раз-два на тиждень, але в мережах складається враження, що їх відбувається сотня щодня, говорить очільник ГУР.

Одним з найбільших викликів стала масована програма дезінформації, спрямована Кремлем на підрив мобілізації в Україні. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами Буданова, українська розвідка використовує нестандартні методи комунікації, й, аналізуючи, можна сказати, що протидіяти російській пропаганді вдається не завжди, але є й успіхи.

"Інколи вдається, інколи ні. Я не буду казати, є і програші наші, але є і здобутки. Тут, думаю, всі це зрозуміють. Варіант нашої такої вседержавної - поки що не перемоги, давайте дипломатично скажемо в цьому сенсі - це масована програма дезінформації, яку вони розгорнули щодо протидії мобілізації", - підкреслив Буданов.

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За його словами, треба визнати, що ця "програма" ворога працює серйозно й має вплив на свідомість населення. Якщо поглянути на реальність, то певні інциденти трапляються приблизно раз-два на тиждень. Однак "картинка" інформаційного простору складає враження, що їх відбувається щонайменше сотня щодня. Тобто, йдеться про класичний приклад професійної інформаційної операції, яка формує спотворене уявлення про дійсність.

"Це і є приклад професійної спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість", - сказав Буданов.

Фактично, це стара радянська школа, яка адаптувалася до нових реалій, включаючи соцмережі. Та очільник воєнної розвідки не погоджується з тими, хто вважає, що старі методи потрібно повністю зруйнувати.

"В старій школі там усе було правильно, я не поділяю думку багатьох, що все старе зруйнувати і будемо робити щось нове, це не так, все воно працює", - наголосив Буданов.

На його думку, якщо щось працює, його потрібно не відкидати, не реформувати, а саме вдосконалювати.

Така сама ситуація і з дестабілізаційними вкидами. Якщо говорити про інформаційні атаки на військові комісаріати, то зараз до цього додалися й спроби розхитати політичну ситуацію в країні. Говорити, що Росія "хоче" це зробити - неправильно. Це вже відбувається.

"Це відбувається, давайте теж визнаємо, відбувається. Тут, як-то кажуть, багато факторів впливає на це, але така методична робота, вона ж почалася восени 2023 року, саме направлена на підготовку до, як-то кажуть, посіювання недовіри до влади, це середина 2023 року", - сказав Буданов.

Робота ТЦК в Україні

Як писав УНІАН, колишній боєць 110-ї бригади, наразі співробітник Звягельського районного ТЦК та СП Олександр Бондарчук розповів, що під час вручення повісток та сповіщення про загибель військових стикаються с горем та водночас агресією людей, які втратили родичів.

Представників військкоматів звинувачують у всіх "смертних гріхах" - у корупції в медичних установах, "дірявих кордонах" тощо. Схожі труднощі виникають і з мобілізаційними повістками, буває, що працівника ТЦК, який сам нещодавно повернувся з фронту, звинувачують та ображають.

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