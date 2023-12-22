Естонія готова укласти з Україною угоду, що дозволяє мобілізувати проживаючих на її території українців.

План України мобілізувати українців за кордоном може торкнутися і тих з них, хто проживає в Естонії. При цьому, за словами міністра закордонних справ країни Лаурі Ляенеметса, при необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян.

Як пише Rus.Postimees, за словами міністра внутрішніх справ, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами.

При цьому глава МЗС висловив намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вони хочуть мобілізувати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

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"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", - додав міністр внутрішніх справ.

При цьому Ляенеметс повідомив, що в країні проживає близько 7500 громадян України призовного віку, але важливо розуміти, що багато з них звільнені від мобілізації. Наприклад, вона не стосується тих громадян України, які постійно проживають за кордоном, але зачіпає тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни і в даний час проживає тут з тимчасовим дозволом на проживання.

"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів та люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", - пояснив Ляенеметс.

Раніше сьогодні начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі, коментуючи Rus.Postimees питання можливого призову українців, які живуть в Естонії, повідомив, що в Естонії немає підстав висилати в Україну чоловіків для служби в ЗСУ.

"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і у нас немає підстав їх видавати", - сказав представник МВС.

Мобілізація українців за кордоном

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Тих, хто не послухається, чекають санкції. За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти.

Сьогодні стало відомо, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном.

Водночас в уряді Німеччини вже заявили, що не буде змушувати українців повертатися, щоб проходити військову службу в Україні.

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