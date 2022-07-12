Отримання дозволів на виїзд за кордон стосуватиметься невеликої кількості жінок, зазначив активіст.

В Україні мобілізація 2022 і необхідність через це отримувати дозвіл для виїзду за кордон стосуватиметься 2-3 тисяч жінок.

Для того, щоб виїхати за межі нашої країни, жінкам, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку, як і військовозобов’язаним чоловікам, потрібен буде "окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему", розповів ТСН.ua виконавчий директор Українського інституту майбутнього та екс-радник очільника Міністерства внутрішніх справ та керівника Офісу президента Віктор Андрусів.

"Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила - вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу… Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міноборони України затвердило перелік спеціальностей для жінок, які є споріднені з відповідними військово-обліковими. Жінки з такими спеціальностями мали йти до військкоматів (нова назва - центр укомплектування) до жовтня цього року.

Пізніше - з 1 квітня 2022 року - перелік професій змінили. Зокрема, у нього входять біологи, хіміки, медики, радіотехніки, комп'ютерники, географи, стоматологи, ветеринари, психологи та соцпрацівники.

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