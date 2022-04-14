У понад 5 тисяч тканина практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Мобілізованих до армії росіян забезпечують списаними та непридатними до використання бронежилетами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох", - сказано у повідомленні.

За інформацією ГУР МО, 12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

"Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо", - зазначають в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що російські військові в передсмертних посланнях просять родичів не їхати на війну в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: