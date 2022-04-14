Мобілізованих до армії росіян забезпечують списаними та непридатними до використання бронежилетами.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох", - сказано у повідомленні.
За інформацією ГУР МО, 12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.
"Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо", - зазначають в Міноборони.
Раніше повідомлялося, що російські військові в передсмертних посланнях просять родичів не їхати на війну в Україну.