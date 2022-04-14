СБУ виявила на телефоні ліквідованого окупанта повідомлення, в якому він розповідає братові про байдуже ставлення командування до солдатів.

Російські окупанти попереджають родичів, щоб ті не їхали воювати в Україну. Вони говорять про втрати і розповідають, як командування РФ кидає своїх солдатів.

Підтвердженням цьому служить голосове повідомлення, яке СБУ виявила на телефоні вбитого окупанта. Росіянин адресував його братові і розповів про те, що побачив під час війни.

"Сюди взагалі не варто їхати, тут взагалі за людей нікого не вважають. Тут всім по*уй. У нас [в армії РФ] люди просто так вмирають. Їх тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони, всім по*уй — тебе ніхто шукати не буде", — каже окупант.

Далі автор голосового повідомлення розповідає, як в одному з українських сіл під час перестрілки загубилися два російські солдати. Вони втекли в невідомому напрямку, а підрозділ просто зібрався і виїхав від цього місця за сто кілометрів.

"Просто навіть скажуть на кордоні стояти — не їдь. Нехай краще звільнять", — додав окупант.

Потім солдат заявив братові, що краще вже покарання за дезертирство, ніж участь у війні. Адже в цьому випадку залишаєшся живий, а в Україні легко померти. Як доказ окупант розповідає, як втратив друга в БМП, коли той поруч сидів.

Нагадаємо, серед контрактників, які воювали в Україні, від 20 до 40% відмовляються знову брати участь у бойових діях. Така дані навів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв. З мобілізацією нових бійців у РФ теж виникли проблеми, про що раніше повідомила українська розвідка. Громадяни Росії пишуть рапорти і калічать себе, аби не вирушати на фронт.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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