Москва заблокувала проект рішення України й ще 33 членів ОБСЄ про постійну моніторингову місію у районах кордону окупованого Донбасу та Росії.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі міністерської ради ОБСЄ, цитує Європейська правда.
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«Блокування цього рішення однією країною - РФ - вкотре демонструє небажання Москви виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями», – пояснив Кулеба.
Він додав, що Україна ніколи не визнає порушення свого суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.
«Росія має припинити агресію проти України, забрати війська та найманців з території України та повністю виконати Мінські домовленості», – наголосив міністр.
Спостерігачі регулярно виявляють в ОРДЛО сучасну російську зброю і факти її перекидання з Росії. На початку агресії на сході України Москва відправляла так звані «гуманітарні конвої», якими насправді перевозила важке озброєння для своїх найманців.
Саме з російського «Бука» окупанти збили боїнг рейсу МН17, що підтверджує міжнародна слідча група. Проте Кремль досі заперечує факт причетності бойовиків до трагедії. У квітні 2020 року глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що російська зброя потрапляє на окупований Донбас «контрабандою».
Щодоби штаб ООС фіксує обстріли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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