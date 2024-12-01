Глава держави заявив, що переговорів про припинення війни не може бути без посилення України достатньою кількістю далекобійної зброї і запрошення до НАТО.

Замороження війни без відчутного посилення України призведе до повернення загарбницьких військ російського диктатора Володимира Путіна через кілька років з метою знищення України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Києві.

Як наголосив Зеленський, він ніколи не говорив про те, що потенційне замороження конфлікту може бути добрим варіантом для України.

"Якщо Україна отримає заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, Путін прийде через 2, 3 або 5 років - я не знаю, бо це залежить не від нас. Тож, він повернеться і повністю нас знищить або спробує знищити", - зазначив Зеленський.

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При цьому, як підкреслює президент, перемовини про припинення вогню можуть бути лише тоді, коли буде розпочато припинення важкої фази війни і коли Україна буде посилена партнерами.

Зокрема, Україна має бути посилена відповідно до Плану перемоги, у тому числі достатньою кількістю зброї, далекобійної зброї різних типів і видів. За словами президента, Україна поділилася переліком відповідного озброєння із США та європейськими партнерами.

Крім того, ще один важливий пункт зміцнення України - Україна має отримати запрошення до членства НАТО.

"Коли ми матимемо усі ці елементи і коли будемо міцними - після цього ми повинні розробити дуже важливий і зрозумілий порядок денний зустрічі з тим чи іншим вбивцею. Не має значення, з ким з них, або з їхніми представниками. Це не має значення. Як на мене - це одне обличчя. Тож, коли це буде у нас, звісно, ми можемо сісти і говорити", - сказав Зеленський.

Водночас він пояснив, хто має сидіти за столом переговорів.

"Звичайно - росіяни, Україна, і як я повідомив президенту (Антоніу Кошті) - ЄС та НАТО. Чому? Бо ми у майбутньому бачимо нас частиною безпеки як ЄС, так і НАТО", - зазначив Зеленський.

При цьому, на його переконання, найскладніше питання - чого саме мають стосуватися такі переговори.

Бо, як сказав Зеленський, якщо російська сторона не бажає жодного миру, і не хоче, аби Україна була незалежною у майбутньому, то про що вести переговори?

Він нагадав, що Україна прагне отримати запрошення для набуття членства для усієї території України, але ніколи не проситиме розміщення військ Альянсу на українській території.

"Звісно, ми будемо щасливі, якщо не будемо самі проти російського вторгнення і Путіна, бо він з Північною Кореєю, Іраном та іншими союзниками (воює), але ми самі. Так, маємо допомогу наших партнерів, дуже дякуємо, але ми самі на полі", - зазначив Зеленський.

При цьому, він пояснив, чому Україна не проситиме відправлення військ країн НАТО на війну.

"Якщо я порушу цю тему, негайно половина наших союзників припинить свою підтримку. Саме тому, я не можу ризикувати", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Зеленського під час пресконференції з президентом Європейської Ради

Також президент заявив, що Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій та не погодиться на членство в НАТО тільки для частини території. За його словами, найкраща гарантія безпеки для України - це НАТО, а економічна гарантія - Європейський Союз.

Крім того, Зеленський назвав країни, які мають скептичне ставлення до можливості запрошення України в НАТО. За його словами, такими країнами є США, Угорщина та Німеччина.

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