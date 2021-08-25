Російська ведуча відчайдушно намагалася висміяти українців, але її аргументи виглядали жалкими.

У Росії не могли залишити без уваги парад у Києві, який відбувся на честь Дня Незалежності України. Звичайно ж, "славну справу" критики довірили скандальній пропагандистці Ользі Скабєєвій, яка відома своїми істериками через невтішні спроби ображати нашу країну.

Своїми умовиводами та черговими криками про Україну Скабєєва ділилася в російському пропагандистському шоу "60 хвилин".

Так, скандальна ведуча назвала парад "мракобіссям", самого президента України вона спробувала зачепити жартами про його акторське минуле, а найбільше їй не сподобався марш американських військових.

На думку Скабєєвої, США відправили на парад найбільш "слабких" військових, яких вона також спробувала образити недоречними жартами про їх зріст. Не сподобалося пропагандистці й те, що на параді показали службових собак, хоча саме цей момент запав у серце багатьом глядачам святкової дії.

Читайте такожСтало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі на День НезалежностіСкабєєвій не сподобалося, що на параді Зеленський не зумів стримати сльози. Прояв почуттів пропагандистка назвала акторською постановкою.

Протягом усього випуску пропагандистського шоу Скабєєва насилу стримувала злість через парад. Звичайно ж, ще її "бомбануло" через те, що над окупованими територіями Донбасу пролетіли прапори на повітряних кулях.

Представниця країни-агресора вкотре спробувала скинути провину за обстріли мирних жителів на ВСУ, однак у неї нічого не вийшло.

В цілому, у росіян нічого не змінюється. Скабєєва погрожує українцям тим, що вони "дограються" через відому пісеньку про Путіна, а також критикує людей за їх патріотизм і відкриту любов до своєї ж країни. У мережі випуск стрімко збирає "дізлайкі", а самій Скабеевой настійно радять"підлікувати нерви".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український снайпер застрелив підполковника армії РФ на Донбасі.

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Автор: Поліна Кузенко