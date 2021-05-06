У районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок прицільних обстрілів окупантів один український військовий загинув, ще один дістав поранення.
Як повідомляє прес-центр штабу ООС, сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося", - йдеться в повідомленні.
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Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали його до лікувального закладу.
Стан здоров’я пораненого лікарі оцінюють як тяжкий.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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