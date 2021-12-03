Його евакуйовано до лікувального закладу, стан здоров’я пораненого лікарі оцінюють як задовільний.

На Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

В ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили шість порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожРосійські війська розпочали новий етап бойової підготовки на Донбасі - ГУРТак, окупанти вели вогонь в напрямку Красногорівки, в бік Кримського, поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Також біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в районі Попасної - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі також минулої доби внаслідок обстрілів окупантів дістав поранення український боєць.

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Автор: Інна Андаліцька