На Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому у Facebook.
Зазначається, що воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
В ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили шість порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Читайте такожРосійські війська розпочали новий етап бойової підготовки на Донбасі - ГУРТак, окупанти вели вогонь в напрямку Красногорівки, в бік Кримського, поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
Також біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в районі Попасної - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі також минулої доби внаслідок обстрілів окупантів дістав поранення український боєць.