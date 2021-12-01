Ось до чого призводить дефіцит консолей.

PlayStation 5 як і раніше входить в список дефіцитних товарів. Консолі надходять в магазини обмеженими партіями, і їх миттєво розкуповують або відправляють людям, які оформили попередні замовлення. Дефіцит нових приставок Sony часом призводить до неприємних і небезпечних ситуацій. Одна з них днями трапилася в Техасі: хлопець вирішив продати PS5, але замість грошей отримав вогнепальне поранення.

Як повідомив портал Kotaku, інцидент стався в окрузі Харріс. Молодий чоловік 19 років виставив свою PlayStation 5 на продаж. Він отримав пропозицію про придбання консолі і відправився на зустріч з потенційним покупцем. Останній прийшов зі зброєю і почав вимагати віддати йому PS5. Власник консолі, мабуть, відмовився це зробити, після чого отримав вогнепальне поранення в бічну частину тіла. Його швидко відправили в лікарню, і зараз потерпілий знаходиться в стабільному стані.

Що стосується злочинця, то він втік і навіть не забрав з собою PlayStation 5. Це підтверджує фото вище, де консоль валяється прямо посеред вулиці. У поліції поки немає опису зловмисника, проте розслідування триває.

Подробиці про дефіцит PlayStation 5

Останнім часом поставки PS5 трохи покращилися, а ціни на "сірому" ринку впали. Однак зовсім скоро ситуація може погіршитися.

За даними Bloomberg, в 2022 році купити консоль буде навіть важче, ніж зараз. Всьому виною дефіцит мікрочіпів і проблеми з логістикою. Якщо прогнози виправдаються, то перекупники знову активізуються.

Автор: Назар Степорук