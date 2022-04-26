Росіяни можуть влаштувати провокацію на Карлівському водосховищі на Донбасі.

Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"У декількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медійний супровід війни РФ проти України, з’явилася інформація про те, що "в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища", - йдеться у повідомленні.

Водночас, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб".

В ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя і українських захисників на "Азовсталі" Росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.

Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед своїх військовослужбовців, РФ може здійснити так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

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