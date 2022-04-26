Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"У декількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медійний супровід війни РФ проти України, з’явилася інформація про те, що "в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища", - йдеться у повідомленні.
Водночас, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб".
В ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.
Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя і українських захисників на "Азовсталі" Росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.
Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед своїх військовослужбовців, РФ може здійснити так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.