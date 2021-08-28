Стан їхнього здоров’я задовільний.

Бойовики здійснили черговий за сьогодні обстріл на Донбасі, поранено двох українських військових.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРФ намагається зірвати переговори Зеленського і Байдена, загострюючи ситуацію на Донбасі - українська делегація в ТКГВ результаті обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань ворога повідомлено представників ОБСЄ.

Обстріл Авдіївки

Бойовики з ранку 28 серпня гатили з артилерії по Авдіївці.

За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. У зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.

В результаті поранено та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.

Автор: Катерина Гірник