Обставини загибелі військовослужбовця наразі невідомі.

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий Роман Галуха.

Про це йдеться в повідомленні Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook.

«Сьогодні в зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н», - йдеться в повідомленні.

У громаді висловлюють співчуття матері, сестрам та близьким загиблого у зв'язку з трагедією.

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Нагадаємо, в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики за минулу добу, 15 червня, шість разів порушили режим припинення вогню.

Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів Новгородське, Південне, Невельське, Новотошківське, Піски. Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. Його вчасно подавили.

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Автор: Костянтин Гончаров