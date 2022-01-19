Загиблий був уродженцем Кіровоградщини.

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця на Луганщині.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури у Facebook.

"18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо слідством встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Читайте такожРосія перевіряє бойову готовність своїх окупаційних частин на Донбасі - розвідка"За фактом загибелі військовослужбовця, Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", - зазначають у прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо дослідження всіх обставин події. Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, стали відомі імена українських військових, які підірвалися на вибуховому пристрої. Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу бойовиків 11 січня в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині загинув старший солдат Віктор Кучеренко.

Вас також можуть зацікавити новини: