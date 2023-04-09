Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Російські загарбники 9 квітня обстріляли Харківську область, в результаті поранено цивільного чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під мінометним обстрілом перебувало село Караїчне Чугуївського району.

"Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя", - зазначив Синєгубов.

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Також під ворожий вогонь потрапило місто Куп‘янськ. За даними ОВА, окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки і приватні території.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 8 квітня 2023 року, російські окупанти завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів загинуло двоє осіб.

Окрім цього, росіяни в черговий раз обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, у смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Раніше, 7 квітня, окупанти вдарили по селу Борисівка Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 39-річний мирний мешканець.

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