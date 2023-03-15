Через обстріл ворога у Вовчанську одна людина загинула, ще одну поранено.

На Харківщині загинув чоловік, який їхав у машині під час обстрілу російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

"Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Синєгубов зазначив, що одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. "Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований", - підкреслив він.

В повідомленні йдеться, що у смт Дворічна Куп'янського району осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік, він отримав медичну допомогу на місці.

Синєгубов повідомив, що в області тривають роботи з гуманітарного розмінування - за минулу добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація на Харківщині - останні новини

За останніми даними, населення Харкова з початку війни зменшилось удвічі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня на Харківщині тракторист підірвався на залишеній російськими окупантами міні, чоловіка госпіталізували із осколковими пораненнями правого стегна та гомілки.

Такодж вчора стало відомо, що у Вовчанську на Харківщині ворожий снаряд влучив у цивільне авто. В результаті обстрілу загинула 55-річна жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: