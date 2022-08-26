Російські військові намагалися сховати "тунгуску" серед дерев, проте це їм не допомогло.

Захисники Харківщини спопелили рідкісного російського "звіра" – зенітно-рекетний комплекс "Тунгуска" 2С6. Ця система більше не зможе здійснювати протиповітряну оборону підрозділів окупантів.

Відповідне відео ураження рашиської техніки опублікував СтратКом ЗСУ.

Як видно на відео, російські військові намагалися сховати "тунгуску" серед дерев, проте це їм не допомогло.

"Чудове відео знищення російської тунгуски від угрупування військ "Харків", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі ЗСУ знищили ще один "аналоговнет" російської армії. Йдеться про радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби окупантів "Зоопарк-1".

Ще раніше бійці бригади Івана Мазепи приземлили рідкісний російський БПЛА "Орлан-30". Цей пристрій є модифікованою версією "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.

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