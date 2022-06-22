Автівка з колаборантом нібито несподівано підірвалася.

У Херсонській області ліквідовано нардепа-колаборанта від "Слуги народу" Євгена Ковальова. Він перейшов на бік окупантів та залишився у захопленому Херсоні.

Про це повідомив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"За попередньою інформацією у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що "россия тут навсегда". Чекаємо на офіційне підтвердження", - зазначив Шевченко.

Він також опублікував відео з місця вибуху. На кадрах видно понівечену автівку, а на передньому пасажирському сидінні - триколор окупантів.

Telegram-канал Perepichka NEWS зазначає, що в Херсонській ОВА інформацію про ліквідацію Ковальова не підтверджують.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що народного депутата України Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України.

За ініціативи Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

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