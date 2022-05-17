Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла.

Масове захоронення розстріляних окупантами громадян виявили під Макаровим на Київщині.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Так, обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян знайшли захоронення трьох вбитих окупантами мирних осіб.

В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла. Поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

"Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати за яких обставин вони зникли на території України", - повідомив Нєбитов

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. В період окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, солдати російської федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

"Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба" - розповів начальник поліції Київщини.

Станом на початок травня було відомо, що після деокупації Київської області вже виявлено, оглянуто та передано до судово-медичних установ 1202 тіл загиблих від рук окупантів мирних мешканців. Ще 300 осіб залишалися зниклими безвісти.

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