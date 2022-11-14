Наразі Олешки знаходяться під окупацією російських військ.

Міський голова Олешок (Херсонська область) Євген Рищук натякає, що Збройні сили України відновили контроль над містом.

Так, на своїй сторінці у Facebook чиновник розмістив фото українського малого герба-тризуба та державного прапора, дописавши під ним: "Олешки!!!".

Відомо, що місто Олешки знаходиться на лівому березі Дніпра, за кілька кілометрів від деокупованого 11 листопада Херсона.

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Якщо вірити цим повідомленням, то виходить, що українські військові форсували Дніпро та перебувають на лівому березі. Підтвердження цієї інформації від Генштабу поки що не було.

Війна в Україн: ситуація на Херсонщині

З квітня 2022 року Олешки перебувають під окупацією російських військ.

ЗСУ регулярно завдають ударів по загарбникам міста. Так, днями сили оборони накрили розташування військових РФ в Олешках. Детонація тривала дві години.

11 листопада українські захисники зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.

Станом на 13 листопада, з початку минулого тижня на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів на півдні України. У звільнених населених пунктах наразі проводяться стабілізаційні заходи.

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