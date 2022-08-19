Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив: "далі буде".

У селищі Лотикове, що на Луганщині, невідомі знищили ремонтну базу росіян з великою кількістю техніки. Приблизні втрати противника складають близько ста одиниць бойової техніки та щонайменше півсотні окупантів.

Про це у своєму телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У них як пороблено, в тих росіян. Пам’ятаєте їхню тезу: "Хоч каміння з неба! Нам все одно – ми територію захопили". От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес – написав Гайдай.

За його словами, "приліт" був настільки потужний, що ремонтної бази в селищі, де стояла пара танків і різноманітна важка техніка, більше не існує.

Я впевнений, тут можна казати: "Далі буде". Ще прилітатиме каміння. Ну, вони ж самі просять – додав очільник Луганської ОВА.

Під контролем України на Луганщині перебуває тільки два населені пункти

"Це буквально два села – там постійно точаться бої, йдуть обстріли з різного озброєння, тому виїжджати звідти – це смертельно небезпечно", – розповів Гайдай.

Він також повідомив, що на Луганщині залишаються орієнтовно 350 тис. мирних жителів. Вони ще можуть евакуюватися і задля цього існують три шляхи виїзду.

Нагадаємо, напередодні Кабмін створив штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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