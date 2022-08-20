Окупанти здивувалися майстерності воїна і поскаржилися, що він довго їм "життя не давав".

Український кулеметник придумав, як безпечно і ефективно знищувати окупантів. Він створив систему дистанційного керування і вів вогонь по ворогах на відстані. За словами противника, боєць довго "життя не давав" підрозділу супротивників.

На відео нижче, яке опублікував портал InformNapalm, окупант демонструє позицію українського кулеметника.

"Він нам життя не давав. Ми сюди мінометом — прямо ось так ось поруч падає, а він все одно працює. Ми думали, що там такий за кулеметник. Думали, може Буцефал (кінь Олександра Македонського, — УНІАН). Працювали, працювали, а коли зайшли, то побачили", — поскаржився один з рашистів.

За словами ворожого солдата, український воїн використав зброю з БТРа, для якої він реалізував дистанційне керування. Окупант показав дроти, що йдуть до кулемета. Він припустив, що боєць ЗСУ стріляв з бліндажа і не реагував на вогонь у відповідь, адже знаходився в безпеці.

Нагадаємо, це далеко не перша історія героїзму українців. Вчора УНІАН повідомляв про пенсіонера, який допоміг з власної рушниці збити ворожий літак Су-34. А на Полтавщині дідусь використав прапор України, щоб потопити два танки противника.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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