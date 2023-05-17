Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1004 вогневих завдання.

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили майже роту російських окупантів, знешкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника, повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 1004 вогневих завдання. В прес-центрі уточнили, що мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати противника на таврійському напрямку складають майже роту (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Також знищено та пошкоджено 21 одиницю ворожої ОВТ. Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться у повідомленні.

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Втрати окупантів - остання інформація

Втрати окупантів серед особового складу перетнули знакову позначку і сягнули 200 тис. 590 осіб. З них 610 ворогів ліквідовані за останню добу.

Також за добу ЗСУ знищили 9 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет.

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