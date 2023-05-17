На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили майже роту російських окупантів, знешкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника, повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 1004 вогневих завдання. В прес-центрі уточнили, що мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.
"Втрати противника на таврійському напрямку складають майже роту (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Також знищено та пошкоджено 21 одиницю ворожої ОВТ. Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів - остання інформація
Втрати окупантів серед особового складу перетнули знакову позначку і сягнули 200 тис. 590 осіб. З них 610 ворогів ліквідовані за останню добу.
Також за добу ЗСУ знищили 9 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет.