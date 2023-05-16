Зокрема, уражено п'ять районів зосередження живої сили супротивника, зазначили у Генштабі.

Українські захисники упродовж доби завдали понад 10 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, а також три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили п'ять районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, два склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів окупантів, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, 16 травня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили один іранський ударний БПЛА Shahed та два розвідувальних дрони", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку минулої доби Сили оборони України знищили понад роту окупантів. Також було знищено та пошкоджено 18 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, шість БМП, один танк, два дрони "Ланцет-3", РЕБ "Силок-01", РЛС "Аістьонок", станція РЕР "Артикул-М" та гаубиця 2А-65 "Мста-Б".

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на 16 травня вже становлять приблизно 199 980 російських загарбників.

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