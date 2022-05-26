Наразі українські захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки.

На околицях Сєвєродонецька, що на Луганщині, тривають важкі бої, наразі російські окупанти намагаються потрапити у місто.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки наступають у Борівському. Тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто. Обласний центр знищують артилерією та авіацією", - повідомив Гайдай.

За його інформацією, українські захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки.

"У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції. Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, за даними Гайдая, на сьогодні окуповано близько 95% Луганської області.

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