Росіяни посилюють передові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російських окупантів.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" Нацгвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Відео дня

"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів він.

Крім того, за словами Уршаловича, росіяни посилюють передові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Він зазначив, що на цих напрямках російські окупанти продовжують доукомплектовувати штурмові та танкові підрозділи.

"Крім того, інженерно-саперні групи ворога приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях", - зазнаив він.

Війна в Україні: новини

Сили оборони України вразили багато артилерійських засобів та зенітно-ракетних комплексів російських загарбників. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Крім цього, сьогодні вночі Україна завдала удару по російській авіабазі "Саки" поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: