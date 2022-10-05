Противник намагається не допустити розвитку наступу ЗСУ.

На півдні окупанти намагаються утримати захоплені території і ведуть повітряну розвідку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагаючись не допустити розвитку наступу наших підрозділів. Він продовжує завдавати вогневе ураження по позиціях наших військ та тилових регіонах із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів та ударних безпілотників", - розповів Назаров. Відео дня

Водночас, за його словами, військові РФ активно здійснюють повітряну розвідку, зокрема, в Баштанському (Миколаївщина) і Бериславському (Херсонщина) районах.

Спікер зазначив, що поблизу узбережжя Криму у Чорному морі маневрує 9 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 5 носіїв крилатих ракет типу "Калібр", два з яких - підводні. Сумарний ворожий ракетний потенціал – 32 ракети.

Наразі силами угруповання різнорідних сил в рамках міжнародних зобов'язань здійснюється гарантування безпеки функціонування зернових коридорів. Вантажні операції та формування караванів відбувається згідно із графіком, додав Назаров.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.

Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, ЗСУ "рухаються на півдні швидко й потужно". За його словами, звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень.

"І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - глава держави.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують успіхи ЗСУ не тільки на півдні, а й на сході. Бійці також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

Українська кампанія перешкоджає спробам РФ перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

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