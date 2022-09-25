Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти продовжують наносити вогневе ураження по загарбниках.

Українські морські піхотинці за останню добу знищили дві гармати, самохідну гаубицю "Акація" та склад з авто-бронетехнікою російських окупантів.

Про це повідомило Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

"24 вересня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю "Акація" та склад з авто-бронетехнікою", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в командуванні ВМС, остаточні втрати ворога уточнюються.

Скільки окупантів ліквідували ЗСУ

Рано вранці 24 лютого російська окупаційна армія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну без оголошення війни.

Ворог атакував військові та цивільні об'єкти, вбивав мирних людей та захопив низку населених пунктів на півдні та сході. Українська армія дає гідну відсіч супротивникам.

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу українські бійці знищили 400 російських загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56 тис. 700 (+400) осіб ліквідовано, танків ‒ 2 тис. 275 (+13), бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 832 (+25), артилерійських систем – 1 тис. 368 (+7), РСЗВ – 328 (+1), засобів ППО ‒ 171 (+1), літаків – 259 (+4), гелікоптерів – 220, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10), крилатих ракет ‒ 241 (+1), кораблів/катерів ‒ 15 , автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 701 (+20), спеціальної техніки ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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