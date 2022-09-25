Документи були написані росіянами від руки.

ЗСУ знайшли на одній з позицій російських окупантів рапорти про відмову воювати в Україні.

Про це повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

Він звернувся до тих росіян, які зараз, вільно чи не вільно, йдуть на призовні пункти, після оголошення часткової мобілізації. "Ви питаєте, де поділася хвалена "друга армія світу" і чому потрібна мобілізація. Ось одна з відповідей", - зазначив він і показав рапорти російських військових з відмовою воювати.

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"Ці документи написані російськими солдатами власноруч. Їм, на відміну від багатьох їхніх товаришів, що лежать в українській землі, ще пощастило", зазначив військовий.

Кочевенко додав, що це тільки те, що написано в офіційному документі. "Реальність для них набагато жахливіша. Росіяни, зрозумійте і усвідомте - вас тут чекає тільки смерть", - появним український військовий.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ Про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягають тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі і Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділеннях міліції затриманим вручали повістки.

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