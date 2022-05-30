На узбережжя Одеської області опівдні викинуло ворожу морську якірну міну.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"В результаті шторму, що панував вчора в Чорному морі, одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило за хвилями просто до берега", - повідомили в командуванні.
Міну виявили військовослужбовці ЗСУ на одному з піщаних пляжів, який дуже популярний серед відпочивальників. Пляж систематично патрулюється, і відпочивальників не було.
Міна була знешкоджена, а після вивезення в безпечне місце підірвана.
У командуванні вчергове нагадали, що відвідувати узбережжя в Одеській області заборонено.
Нагадаємо, 15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені раніше до узбережжя під час шторму.
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