На місці події працюють всі відповідні служби.

На Рівненщині у полі трактор підірвався на міні. В результаті цього одна людина загинула, а ще одна - поранена.

"Сьогодні на півночі області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле", - повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Коваль зазначив, що зараз на місці події працюють всі відповідні служби.

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Українці стають жертвами російських мін

Як повідомляв УНІАН, від початку широкомасштабної війни за останніми даними від мін загинуло 124 особи, серед яких шестеро детей.

10 квітня міністр оборони Олексій Резніков сказав, що для розмінування всіх територій України необхідно 5 тис. фахівців. Це з розрахунком, що будуть приходити фахівці з інших країн.

За попередніми оцінками, на повне розмінування України піде 30 років.

Наразі Україна є найбільшою замінованою територією світу.

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