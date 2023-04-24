Шість із них було знищено на східному напрямку.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про сьогоднішній "врожай" з ворожих безпілотників на східному та південному напрямках.

Як проінформував в Telegram командувач ПС ЗСУ Микола Олещук, станом на 18:00 24 квітня знищено дев'ять БпЛА російських окупантів.

"Шість ударних "Shahed-136/131" на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" та три - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" - два ударних "Ланцет" і один БпЛА оперативно-тактичного рівня", - сповістив він.

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Як повідомлялося, днем раніше українські захисники ліквідували на південному напрямку 4 російський дрони-камікадзе та розвідувальний дрон.

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У своєму вечірньому зведенні сьогодні, 24 квітня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також було збито два ворожих розвідувальних безпілотника різних типів.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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