Дані про погоду "є абсолютно вирішальними" під час використання хімічної та біологічної зброї.

Російські агентства продовжують отримувати майже миттєві метеорологічні дані від західних та інших урядів.

За словами експертів зі зброї, ці дані можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки в Україні, пише Reuters.

Раніше Вашингтон і його союзники попередили, що Москва може планувати застосувати хімічну або біологічну зброю. Тим не менш, дані про погоду з деяких із цих країн, включаючи Сполучені Штати та Велику Британію, надходять до російських агентств. Сюди входять дані вимірювання швидкості та напряму вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, які можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки з використанням біологічної або хімічної зброї.

Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), що базується в Німеччині, заявляє, що продовжує надавати дані російським організаціям, попри те, що як мінімум три інші організації в Європі вирішили припинити це.

EUMETSAT керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє розповсюджувати дані з багатьох супутникових каналів, у деяких випадках майже миттєво, до одержувачів.

За словами речник EUMETSAT, організація припинила надсилати дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але вона продовжує передавати інформацію цим двом країнам з інших європейських супутників, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.

"Позиція EUMETSAT полягає в тому, що глобальний і вільний обмін метеорологічними даними був надзвичайно важливим для підтримки глобального прогнозування погоди, і саме так ми діяли досі", – сказав керівник комунікацій EUMETSAT Пол Куне. Він додав, що спеціальна рада держав-членів повинна обговорити у вівторок, чи продовжувати надавати дані.

Деякі західні експерти зі зброї кажуть, що існує ризик, що метеорологічні дані, які надає EUMETSAT, можуть бути використані у військових цілях, у тому числі для планування хімічних і біологічних атак.

"Якщо гіпотетично ви плануєте атаку, під час якої ви розпилюєте хмару хімічних речовин або патогенів, вам потрібно буде врахувати метеорологічні дані. Ви б не хотіли, щоб ця штука вдарила по ваших власних силах", - вважає експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона Філіпа Ленцос.

За словами експерта з хімічної зброї та запрошеного співробітника Кембриджського університету Великої Британії Хеміша де Бреттон-Гордона, дані про погоду "є абсолютно вирішальними" під час використання хімічної та біологічної зброї. "Знання про напрямок і швидкість вітру на різних висотах є ключем до прогнозування того, куди піде небезпека", – сказав він.

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