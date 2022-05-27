Ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

На Слобожанському напрямку окупанти мінують місцевість на маршрутах можливого висування українських підрозділів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, основні зусилля російські війська зосереджують на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил РФ", - сказано у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ворог відновив наступ на Слов’янському напрямку та перегруповує війська на Донеччині.

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