Уточнюються відомості щодо кількості ліквідованих супротивників, зазначили у Генштабі.

На тимчасово захопленій території Запорізької області Сили оборони України поранили до 150 російських окупантів.

Підтверджено ураження району зосередження ворогів на окупованій території регіону, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Інформація щодо кількості ліквідованих окупантів уточнюється.

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"Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що треба знати

Ворогові вдалося захопити частину Запорізької області, зокрема місто Мелітополь.

Армія України активно протистоїть супротивникові. На початку грудня мер Мелітополя Іван Федоров говорив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші захисники ліквідували не менше 20 ворожих військових баз, знищено 1 200 загарбників.

Варто зазначити, що станом на 10 грудня загальні втрати РФ в Україні становлять близько 93 тис. 760 окупантів.

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