Запис з відеореєстратора з'явився в мережі.

18 березня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як машина їде по трасі, і по ній відкривають вогонь, імовірно, з кулеметів.

Відео опублікував оглядач.

В описі сказано, що інцидент трапився неподалік від Макарова (Київська область).

"Танки фашистів Росії з кулеметів відкрили вогонь по мирних українцям, які їхали на автомобілях", - сказано в описі.

Повідомляється, що у автора відео в салоні було 7 дітей! Поранення отримало дві жінки.

Нагадаємо, РФ планує перекинути на війну в Україні підрозділи з бази у Вірменії. У той же час близько 130 військовослужбовців з Південного військового округу РФ відмовилися від участі в бойових діях в Україні.

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