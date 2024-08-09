Водночас, більшість російських літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк-2", до удару українськими дронами, злетіти не встигли.

На ураженому українськими дронами російському летовищі "Липецьк-2" детонують склади, на яких зберігається понад 700 керованих авіабомб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Зокрема, цієї ночі Служба безпеки України у співпраці із Збройними силами України та Силами спеціальних операцій завдали вибухового удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

За даними джерел, на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

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Водночас, після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Як наголошують джерела, більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк-2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром "Морозовськ", сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удар по Липецькій області

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі дрони атакували військовий аеродром у Липецькій області. У мережі з'явились відео палаючого об'єкту, було чути звуки вибухів. Через детонацію на території Липецького муніципального округу (РФ) запроваджують режим надзвичайного стану та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішну атаку на аеродром "Липецьк" у Росії. Зазначається, що на аеродромі Липецьк базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії.

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