У Генштабі зазначають, що вона була збита засобами ППО ще 21 травня.

На Вінниччині лісники знайшли ворожу крилату ракету "Калібр".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Украйни.

"В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, "надіслані" нам російськими окупантами. Так, на Вінниччині, лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ще 21 травня на шляху до цілі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що уламки ракет чи інших боєприпасів - надзвичайно небезпечні. Бойова частина знайденої ракети важить 400 кілограмів.

"При виявленні подібних "подарунків" одразу сповіщайте органи влади, поліцію чи військових", - додали у Генштабі.

Раніше у Київській області біля Ворзеля було знайдено арсенал зброї, кинутої ворогом. Частину арсеналу знищено, а боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим.

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