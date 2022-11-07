Загиблий боєць брав участь у контрнаступі України на сході.

На сході України загинув боєць Інтернаціонального легіону – громадянин США Тімоті Гріффін.

Як повідомила NBC News прес-секретар легіону, Гріффін брав участь у контрнаступі України на сході. Його підрозділ потрапив під обстріл російських окупантів. Зазначається, що чоловік загинув у бою.

"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю (Гріффіна – ред.). Інтернаціональний Легіон і Збройні Сили України займаються процесом репатріації спільно з сім'єю, виконуючи їх побажання і вказівки", – додала прес-секретар легіону.

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В Інтернаціональному легіоні не стали надавати більш детальну інформацію про загиблого військового. Там послалися на міркування оперативної безпеки і конфіденційності.

При цьому два джерела на умовах анонімності повідомили NBC News, що Гріффін був родом зі штату Нью-Йорк і воював у Харківській області.

Інтернаціональний легіон

28 Лютого 2022 року, на початку вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового військового підрозділу – Інтернаціонального легіону - для протидії російським окупантам. Пізніше стало відомо, що на боці України у складі легіону воюють громадяни 52 країн.

Наприкінці квітня 2022 року відомий військовий аналітик американського телеканалу MSNBC і відставний офіцер розвідки ВМС США Малкольм Ненс приєднався до ВСУ для захисту України від російської агресії.

Крім того, на боці України воював і син племінника колишнього президента США Джона Кеннеді. Він був членом міжнародного легіону ЗСУ і брав участь у боях на північно-східному фронті.

13 жовтня 2022 року стало відомо про смерть ще одного американського військового в Україні. Ветерану Дейну Партріджу було 34 роки. Колишній піхотинець з Айдахо отримав критичні травми на Луганщині, під час російської атаки на його підрозділ.

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