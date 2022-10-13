У квітні він записався в Інтернаціональний легіон.

На війні в Україні загинув американський ветеран Дейн Партрідж. Йому було 34 роки.

Про це пише The Washington Post.

Колишній піхотинець з Айдахо отримав критичні травми на Луганщині, під час російської атаки на його підрозділ. Він був підключений до системи життєзабезпечення, але у вівторок помер.

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У квітні Партрідж написав заповіт і купив квиток до Польщі, де записався на службу в Інтернаціональному легіоні. За словами його сестри Дженні Коррі, чоловік відчув духовний заклик приєднатися до українців.

"Він твердо відчував майже кожною кісткою свого тіла, що йому потрібно йти і що йому потрібно боротися. Коли він пішов, це було для мене хвилююче, тому що в глибині душі я знала, що це буде останній раз, коли я його побачу", - сказала вона.

За словами його рідних, Дейн продовжив битися навіть після того, як цього літа був поранений осколком розтяжки.

Його дружина і п'ятеро дітей змогли попрощатися з ним по відеозв'язку, поки він був у комі.

"Його позивний був "Птах" - Дейн Партрідж, позивний "Птах". Тому, коли побачите птаха, подумайте про мого сина", - сказала його мати.

Що таке Інтернаціональний легіон

​Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян приєднатися до боротьби проти окупантів.

Після цього в Україні створили "Інтернаціональний легіон", до якого й увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України є комбатантами і мають відповідні права.

В рамках нещодавнього великого обміну військовополоненими з російського полону звільнили іноземців, які захищали Україну.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти призначили їм вирок - довгий термін ув'язнення або смертну кару.

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