фото УНІАН, Олександр Синиця

На Запорізькій АЕС, яку окупували російське вені, на даний момент знаходиться 11 співробітників Росатому. 

Таку інформацію підтвердивши в НАЕК Енергоатом.

"Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відомство опублікувало список працівників, які на даний момент перебувають на Запорізькій АЕС:

  • Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р. н. Балаковська АЕС
  • Романенко Олег ЄВГЕНОВИЧ 1963 р. н. Балаковська АЕС
  • Сидоров Максим Петрович 1976 р. н. Балаковська АЕС
  • Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р. н. Концерн Росенергоатом
  • Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р. н. Балаковська АЕС
  • Смєлов Віктор Андрійович 1972 р. н. Ростовська АЕС
  • Куликов Антон Сергійович 1981 р. н. Белібінская АЕС
  • Малахов Іван Васильович 1956 р. н. Ростовська АЕС

Нагадаємо, росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Поки невідомо про зміни радіаційного фону.

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