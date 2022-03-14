Співробітники Росатому, скоріш за все, беруть участь в тероризмі.

На Запорізькій АЕС, яку окупували російське вені, на даний момент знаходиться 11 співробітників Росатому.

Таку інформацію підтвердивши в НАЕК Енергоатом.

"Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відомство опублікувало список працівників, які на даний момент перебувають на Запорізькій АЕС:

Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р. н. Балаковська АЕС

Романенко Олег ЄВГЕНОВИЧ 1963 р. н. Балаковська АЕС

Сидоров Максим Петрович 1976 р. н. Балаковська АЕС

Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р. н. Концерн Росенергоатом

Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р. н. Балаковська АЕС

Смєлов Віктор Андрійович 1972 р. н. Ростовська АЕС

Куликов Антон Сергійович 1981 р. н. Белібінская АЕС

Малахов Іван Васильович 1956 р. н. Ростовська АЕС

Нагадаємо, росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Поки невідомо про зміни радіаційного фону.

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