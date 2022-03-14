фото УНІАН, Олександр Синиця
На Запорізькій АЕС, яку окупували російське вені, на даний момент знаходиться 11 співробітників Росатому.
Таку інформацію підтвердивши в НАЕК Енергоатом.
"Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відомство опублікувало список працівників, які на даний момент перебувають на Запорізькій АЕС:
- Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р. н. Балаковська АЕС
- Романенко Олег ЄВГЕНОВИЧ 1963 р. н. Балаковська АЕС
- Сидоров Максим Петрович 1976 р. н. Балаковська АЕС
- Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р. н. Концерн Росенергоатом
- Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р. н. Балаковська АЕС
- Смєлов Віктор Андрійович 1972 р. н. Ростовська АЕС
- Куликов Антон Сергійович 1981 р. н. Белібінская АЕС
- Малахов Іван Васильович 1956 р. н. Ростовська АЕС
Нагадаємо, росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Поки невідомо про зміни радіаційного фону.