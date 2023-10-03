На Запорізькому напрямку українські захисники знищили п'ять бойових машин піхоти, дві вантажівки та польовий склад російських окупантів. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку група БпАК одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявила техніку противника та передала інформацію артилерійському підрозділу Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
В результаті, як зазначається, було знищено п'ять БМП, дві вантажівки та польовий склад окупантів.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти атакували нашу державу 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого українського Криму: "Шахедів" - із мису Чауда, крилатих ракет "Іскандер-К" - з району Джанкоя.
У південних та східних областях вела бойову роботу протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Усього, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей. Зокрема 29 "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К".
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та чотири артилерійських засоби противника.