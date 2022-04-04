У ході ретельного обстеження на командному пункті ворога було знайдено важливу документацію.

Національна гвардія здобула важливі документи батальйонно-тактичної групи російських військ, які вели бої у одному з районів Київської області.

Про це йдеться у повідомленні НГУ у Facebook.

Зокрема, зазначається, що під час проведення розвідки в районі населеного пункту у Бородянському районі, що на Київщині, військовослужбовці НГУ знайшли місце розташування командного пункту батальйонно-тактичної групи військ РФ.

У ході ретельного обстеження на командному пункті було знайдено важливу документацію: книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних рашистської батальйонно-тактичної групи.

"Дані документи вже передані до вищого штабу для подальшого опрацювання. Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка в подальшому може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів", - зазначив командир військової частини НГУ, особовий склад якої проводив розвідку.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка роздобула та оприлюднила список російських вояків 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київської області.

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