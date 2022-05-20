Короткострокові успіхи російських окупантів на Донбасі не важливі, тому що Росія в підсумку програє війну проти України.
Таку заяву зробив в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Десь вони доб'ються успіху, а десь зазнають невдачі, але це абсолютно неважливо, тому що Росія в підсумку програє, а Україна поверне собі всі свої тимчасово втрачені території. Це буде зроблено силою - виключно силою, тому що іншого шляху немає", - підкреслив він.
За словами Буданова, Путін знаходиться в абсолютно глухому куті, оскільки не може зупинити війну і не може виграти її. Буданов зазначив, що Путін не може перемогти з об'єктивних причин. А щоб це зупинити, "він повинен визнати, що Росія - зовсім не та сильна і велика держава, якою він хотів її виставити".
Бцданов зазначив, що його вразила російська дурість.
"З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він вибрав найжорстокіший і найгірший для себе варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант є останнім і вимагає дуже ретельної оцінки. У них були набагато кращі варіанти для нього. Тепер ми бачимо результат", - зазначив Буданов.
Як повідомляв УНІАН, в цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Україна буде воювати, поки з її території не будуть вигнані всі російські війська. Також Буданов зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.