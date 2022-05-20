Військові просуваються у звільненні Харківської області, проте окупанти сильно б'ють по іншому напрямку.

Збройні Сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини, але ворог намагається посилити тиск на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"ЗСУ продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення.

Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни. Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії", - заявив президент.

Він наголосив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.

"Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу й за що окупанти точно постануть перед правосуддям", - сказав Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ на Донбасі за добу знищили 8 ворожих танків та 14 одиниць броньованої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: