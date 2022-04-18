Генштаб повідомляє про завершення підготовки РФ до наступу на сході.

Військовий аналітик і виконавчий директор розвідувальної консалтингової компанії Sibylline Джастін Крамп вважає, що найближчим часом РФ продовжить бомбити шляхи постачання ЗСУ.

Про це він розповів у програмі Today на BBC Radio 4

За його словами, якимось чином це була російська стратегія з самого початку війни. Можливо, вони недостатньо націлювалися на інфраструктуру і військові об'єкти - тепер вони наздоганяють це і прискорюють темп, - сказав він.

За його словами, чимало ударів були пов'язані із зупинкою поставок на Донбас, де вони планують свою найбільшу операцію.

Рашисти націлюються на залізничні вузли, військові поставки, де можуть, запаси пального, можливі бази ТрО, а також завдають ударів по інфраструктурі в Маріуполі.

Що стосується питання про брак українських боєприпасів, він говорить, що в гру вступають кілька факторів: швидкість використання боєприпасів у сучасному бою "надзвичайно висока", включаючи боєприпаси для стрілецької зброї і особливо артилерійські боєприпаси; калібри різні - патрони різні; а оскільки поставки надходять із західних країн з більш сучасною зброєю, це ускладнює проблему постачання.

Як писав УНІАН, вранці 18 квітня Росія завдала чотири ракетних удари по Львову в районі залізничних об'єктів.

Постраждали, за попередніми даними, 14 осіб; 6 осіб загинули.

Цього ж дня російські окупанти вдарили по Дніпру.

Генштаб повідомляє про завершення підготовки РФ до наступу на сході. На Донбасі тривають важкі бої за цілі населені пункти.

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