60% ракет було збито.

Вранці понеділка, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області", - сповістив він.

За словами Резніченка, 60% ракет було збито українською протиповітряної оборони.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів про два "прильоти" ворожих ракет в області, що влучили у непрацюючу птахофабрику. А вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій у Павлоградському районі знищили залишки сучасної бойової ракети 9М79-1 "Точка-У".

31 березня окупанти здійснили ракетні удари по військовій частині на Дніпропетровщині, двоє людей загинули, 5 отримали поранення.

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Павлоград, зруйнувавши залізницю. Внаслідок обстрілів було знищено залізничну станцію Павлоград-2, зруйновано залізничне полотно та колії.

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