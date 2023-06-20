Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.

Для атаки по Києву російські окупанти застосували БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси Shahed.

Про це повідомили в КМВА. "Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів", - повідомили там.

В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

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"Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу", - повідомили в КМВА.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нічна атака окупантів

У ніч на 20 червня у низці областей звучала повітряна тривога, українців попередили про ракетну небезпеку. Під ранок у Києві працювала протиповітряна оборона, а у Львові було чутно вибухи.

Також окупанти атакували Запорізьку область. Цілями атаки стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. А у Львові окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

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