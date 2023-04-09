За даними на січень, росіяни виробили лише 11 таких станцій.

Українські військові вдарили по позиціях російських загарбників, "законсервувавши" рідкісну радіолокаційну станцію "Реп'яшок", яка виявляла українські безпілотники.

Відео успішного удару опублікувала 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького. Розвідник виявили РЛС і надали координати сусідам з 45-ї окрема артилерійська бригада.

"Точний постріл М777 – і ціль знищено!", - йдеться у дописі. Судячи з кадрів, постріл був справді тільки один - позиції російських загарбників "злетіли у повітря" разом з технікою.

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РЛС "Реп’яшок" - що відомо

РЛС "Реп’яшок" - сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні у російських окупантів з 2022 року. За даними на січень, росіяни виробили лише 11 таких станцій. Потужність радіолокатора "Реп’яшок" становить 2 Вт. РЛС здатна виявляти безпілотники DJI Mavic 2 в радіусі двох кілометрів.

Більші літальні апарати на кшталт DJI Matrice вона виявляє в радіусі трьох кілометрів. Для визначення місця розташування літальних апаратів використовується класична радіолокація. Простіше кажучи, радіолокатор уловлює відбиті від повітряних об’єктів сигнали, після чого передає дані оператору.

Слабкою стороною "Реп’яха" є радіовипромінювання, за яким його можна виявити. Для придушення виявлених дронів РЛС використовує засоби РЕБ.

Втрати РФ в Україні - останні дані

За підрахунком ORYX, з початку повномасштабної війни було знищено понад 10 тисяч одиниць ворожої техніки, більше 2 тисяч одиниць ЗСУ вдалося "затрофеїти".

Напередодні воїни 45-ї окремої артилеристської бригади Збройних сил опублікували відео, як вони підірвали ворожу БМП та польовий склад боєприпасів.

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